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| | «Папина доча»: Поклонники Эминема назвали рэпера «токсичным» родителем

«Папина доча»: Поклонники Эминема назвали рэпера «токсичным» родителем

Сегодня, 08:24

Пользователи Сети взбушевались после того, как родная дочь рэпера Хэйли опубликовала нескромные фото с музыкального фестиваля.

Существование аккаунта Хэйли в Instagram для многих поклонников и хейтеров Эминема остаётся тайной. Тем временем 22-летняя девушка размещает в профиле довольно провокационные снимки, которые вызывают бурю негативных эмоций у подписчиков. Девушка учится в университете, а в свободное время её любимым хобби остаётся посещение музыкальных фестивалей.

Следуя американской моде, Хэйли тщательно подбирает гардероб и на событие появляется так, будто перепутала концерт с пляжем. Откровенные топы, короткие юбки, «чрезмерное оголение» и «недетские» позы шокируют подписчиков, несмотря на то, что девушке давно за 18.

В то же время фанаты Эминема поражаются, как он допускает такое поведение дочери, которую долго оберегал. Фаны винят во всём дурной пример «токсичного» отца и просят девушку не переступать черту развлечений на фестивалях. Возмущённые пользователи называют девушку «папиной дочей» и считают, что она доставит много неприятностей звёздному родителю.


Елизавета Трюфель
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