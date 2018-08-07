«Удовлетворил на миллиард»: Джигурда получил огромное наследство

Умершая странным образом в куче бутылок миллиардерша, завещала всё Джигурде, несмотря на то, что у неё есть родная сестра.

Светлана Романова является сестрой Браташ, но в наследстве упоминались фамилии Анисиной и Джигурды. Женщина не раз обвиняла скандального артиста в том, что он подделал документ и намерено спаивал Браташ ради миллиардного наследства. Договориться мирно не получилось. В январе 2017 года Джигурда принял участие в передаче «Пусть говорят».

Тогда в эфире Андрей Малахов даже не мог и слово вставить. Теперь же, на своей странице в социальной сети Instagram Джигурда опубликовал видео около Кунцевского районного суда. Его он дополнил следующим текстом: «Московский нотариус Олег Чернявский выдал Светлане Романовой отказ». Соответственно, наследство миллиардерши достанется Джигурде. Судебное разбирательство шло более 2 лет. Всё это время подписчики обвиняли артиста в изнасиловании бизнесвумен ради огромного наследства.

Сам же артист пояснил это так, что пытался привести 56-летнюю женщину в чувства после алкогольного опьянения. «Изгоняю бесов из вас», - говорил Джигурда, когда раздел пьяную Людмилу Браташ и начал танцевать с ней. Гости «Пусть говорят» и вовсе поддержали Светлану Романову, но суд встал на сторону Джигурды. «Удовлетворил на миллиард», - пишут теперь подписчики в комментариях под постом. Скандально известный новоиспечённый миллиардер пока никак не прокомментировал, на что будет тратить деньги. Стоит отметить, что сам артист обещал «вернуть секс» всем россиянам в рамках предвыборной кампании в мэры Москвы, возможно, начав с Браташ.

Вещий Олег