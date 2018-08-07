В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

«Удовлетворил на миллиард»: Джигурда получил огромное наследство «Любовница» Петросяна: Как помощница стала мультимиллионершей и пассией юмориста В новом выпуске Дудь рассказал о телеведущем Сергее Супоневе Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса
| | «Удовлетворил на миллиард»: Джигурда получил огромное наследство

«Удовлетворил на миллиард»: Джигурда получил огромное наследство

Вчера, 22:16

Умершая странным образом в куче бутылок миллиардерша, завещала всё Джигурде, несмотря на то, что у неё есть родная сестра.

Светлана Романова является сестрой Браташ, но в наследстве упоминались фамилии Анисиной и Джигурды. Женщина не раз обвиняла скандального артиста в том, что он подделал документ и намерено спаивал Браташ ради миллиардного наследства. Договориться мирно не получилось. В январе 2017 года Джигурда принял участие в передаче «Пусть говорят».

Тогда в эфире Андрей Малахов даже не мог и слово вставить. Теперь же, на своей странице в социальной сети Instagram Джигурда опубликовал видео около Кунцевского районного суда. Его он дополнил следующим текстом: «Московский нотариус Олег Чернявский выдал Светлане Романовой отказ». Соответственно, наследство миллиардерши достанется Джигурде. Судебное разбирательство шло более 2 лет. Всё это время подписчики обвиняли артиста в изнасиловании бизнесвумен ради огромного наследства.

Сам же артист пояснил это так, что пытался привести 56-летнюю женщину в чувства после алкогольного опьянения. «Изгоняю бесов из вас», - говорил Джигурда, когда раздел пьяную Людмилу Браташ и начал танцевать с ней. Гости «Пусть говорят» и вовсе поддержали Светлану Романову, но суд встал на сторону Джигурды. «Удовлетворил на миллиард», - пишут теперь подписчики в комментариях под постом. Скандально известный новоиспечённый миллиардер пока никак не прокомментировал, на что будет тратить деньги. Стоит отметить, что сам артист обещал «вернуть секс» всем россиянам в рамках предвыборной кампании в мэры Москвы, возможно, начав с Браташ.


Вещий Олег
Новости по теме
Джигурда обманул всех, чтобы получить наследство Браташ
Джигурда обманул всех, чтобы получить наследство Браташ

Слухи о том, что Никита Джигурда получил наследство Людмилы Браташ и потратил часть денег на приобретение недвижимости, оказались неправдивыми. Это…

Никита Джигурда скоро станет миллионером
Никита Джигурда скоро станет миллионером

 СМИ стало известно, что Джигурда и Марина Анисина скоро вступят в наследство Людмилы Браташ. Официальные документы уже оформлены. Суд России еще не подтвердил…

Джигурде не дают распоряжаться полученным наследством
Джигурде не дают распоряжаться полученным наследством

Никита Джигурда решил, куда вложит унаследованные деньги. Суд признал завещание Людмилы Браташ, в котором она оставляет свое миллионное имущество Никите,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости