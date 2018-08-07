Анджелина Джоли пожаловалась на маленькие алименты от Брэда Питта

Адвокат актрисы сообщила, что отец ее детей не предоставил значительной суммы на их содержание.

Два года назад знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли подала на развод со своим супругом Брэдом Питтом. Бракоразводный процесс в течение всего этого времени сопровождается огромными трудностями и противоречиями с обеих сторон. В частности, недавно актриса через своего адвоката пожаловалась на маленькие алименты от Брэда Питта. Актер якобы за два года не предоставил достаточной суммы для содержания общих с Джоли детей. Тем не менее, о каких именно деньгах идет речь, общественность не информируют.

Ранее сообщалась, что адвокат Джоли собиралась прекратить с ней сотрудничество из-за того, что та стала слишком «ядовитой». Близкие к актрисе источники рассказывают, что та продолжает работать над тем, чтобы Питт смог видеться с детьми, но данная ситуация зависит от решения суда. При этом Джоли отказалась приходить на занятия по общей опеке, хотя экс-супруг был не против подобных уроков.