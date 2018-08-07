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| | В новом выпуске Дудь рассказал о телеведущем Сергее Супоневе

В новом выпуске Дудь рассказал о телеведущем Сергее Супоневе

Вчера, 21:53

Популярный телеведущий детских передач Сергей Супонев трагически погиб в деревне Едимово Тверской области, катаясь на снегоходе по замёрзшей Волге в 2001 году. Он навсегда остался в памяти поклонников.

 

Сергей Супонев вел известные детские программы «Зов джунглей», «Звездный час», «Марафон 15», «Денди. Компьютерная реальность». После смерти этого человека качественное телевидение для несовершеннолетних перестало существовать. В новом выпуске своего шоу на YouTube-канале журналист Юрий Дудь рассказал о ведущем Сергее Супоневе, ради этого он взял интервью у еще одной известной личности – Леонида Якубовича. Ведущий передачи «Поле чудес» назвал Супонева удивительным человеком. Он не обладал актёрским талантом, но его душевная теплота притягивала к себе детей. Самые маленькие на интуитивном уровне чувствуют людей.

Супонев пришел на телевидение в 1980 году грузчиком. В 1998 году он занял пост главы дирекции детских развлекательных программ ОРТ. Юрий Дудь рассказал о человеке, с которым зрителям не довелось познакомиться лично, но они великолепно знали его по передачам.


Домбровский Сергей
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