В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

«Удовлетворил на миллиард»: Джигурда получил огромное наследство «Любовница» Петросяна: Как помощница стала мультимиллионершей и пассией юмориста В новом выпуске Дудь рассказал о телеведущем Сергее Супоневе Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса
| | «Любовница» Петросяна: Как помощница стала мультимиллионершей и пассией юмориста

«Любовница» Петросяна: Как помощница стала мультимиллионершей и пассией юмориста

Вчера, 21:58

В Сети обсуждают личность возможной избранницы знаменитого артиста, из-за которой тот решил уйти из семьи.

На сегодняшний день состояние одного из самых известных юмористов России и всего бывшего СНГ Евгения Петросяна оценивают боле чем в один миллиард рублей. В связи с этим вся Россия обсуждает развод комика с коллегой по сцене Еленой Степаненко после 54 лет совместной жизни, предполагая, что и как они будут делить. Заинтересовала прессу и вероятная «любовница» Петросяна - 29-летняя Татьяна Брухунова. В частности, журналисты попытались выяснить, как простая тулячка стала мультимиллионершей и пассией знаменитого юмориста.

Десять лет назад девушка поступила в МГУКИ, где получила специальность арт-директора. Позже она смогла влиться в фанатское сообщество «Кривого зеркала» в Сети. Это и стало причиной знакомства Брухуновой с Петросяном, так как девушка часто организовывала фан-встречи с артистом и передавала ему письма от поклонников. Но вскоре девушка смогла перейти из ранга простой фанатки.

К 2016 году Петросян практически не жил с собственной законной супругой Еленой Степаненко, но сохранял с ней деловые отношения. Однако внезапно в 2016 году Брухунову назначают директором Театра эстрадных миниатюр. После этого приближенные юмориста называли Татьяну не иначе как Виталиной, намекая похожесть с возлюбленной Армена Джигарханяна.

После назначения жизнь девушки быстро помялась: дорогая машина, новые шубы каждый сезон, отдых на курортах, элитные сумки, обувь, одежда и прочее. Но окончательно сомнения в связи с Петросяном были развеяны после того, как тот переписал на нее две собственные квартиры. Одна 5-комнатная стоит примерно 250 млн рублей, вторая – 3-комнатная стоимость 77 млн рублей.

После этого Петросян получил иск от законной жены на 1 млрд рублей. Степаненко собиралась отобрать у мужа 80% его состояния. СМИ предполагают, что последней каплей для артистки стало то, что Брухунова беремена.


Новости по теме
Журналисты рассказали о всех женщинах Евгения Петросяна
Журналисты рассказали о всех женщинах Евгения Петросяна

Юморист за свою жизнь успел побывать в четырёх браках.

«Молодуху нашел?»: Евгений Петросян пошел по стопам Армена Джигарханяна
«Молодуху нашел?»: Евгений Петросян пошел по стопам Армена Джигарханяна

 В Сети обсуждают развод знаменитого юмориста с супругой Еленой Степаненко из-за более молодой женщины.

Петросян станет папой: Молодую любовницу юмориста подозревают в беременности
Петросян станет папой: Молодую любовницу юмориста подозревают в беременности

 Об интересном положении 29-летней помощницы Евгения Петросяна рассказали соседи девушки.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости