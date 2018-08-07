«Любовница» Петросяна: Как помощница стала мультимиллионершей и пассией юмориста

В Сети обсуждают личность возможной избранницы знаменитого артиста, из-за которой тот решил уйти из семьи.

На сегодняшний день состояние одного из самых известных юмористов России и всего бывшего СНГ Евгения Петросяна оценивают боле чем в один миллиард рублей. В связи с этим вся Россия обсуждает развод комика с коллегой по сцене Еленой Степаненко после 54 лет совместной жизни, предполагая, что и как они будут делить. Заинтересовала прессу и вероятная «любовница» Петросяна - 29-летняя Татьяна Брухунова. В частности, журналисты попытались выяснить, как простая тулячка стала мультимиллионершей и пассией знаменитого юмориста.

Десять лет назад девушка поступила в МГУКИ, где получила специальность арт-директора. Позже она смогла влиться в фанатское сообщество «Кривого зеркала» в Сети. Это и стало причиной знакомства Брухуновой с Петросяном, так как девушка часто организовывала фан-встречи с артистом и передавала ему письма от поклонников. Но вскоре девушка смогла перейти из ранга простой фанатки.

К 2016 году Петросян практически не жил с собственной законной супругой Еленой Степаненко, но сохранял с ней деловые отношения. Однако внезапно в 2016 году Брухунову назначают директором Театра эстрадных миниатюр. После этого приближенные юмориста называли Татьяну не иначе как Виталиной, намекая похожесть с возлюбленной Армена Джигарханяна.

После назначения жизнь девушки быстро помялась: дорогая машина, новые шубы каждый сезон, отдых на курортах, элитные сумки, обувь, одежда и прочее. Но окончательно сомнения в связи с Петросяном были развеяны после того, как тот переписал на нее две собственные квартиры. Одна 5-комнатная стоит примерно 250 млн рублей, вторая – 3-комнатная стоимость 77 млн рублей.

После этого Петросян получил иск от законной жены на 1 млрд рублей. Степаненко собиралась отобрать у мужа 80% его состояния. СМИ предполагают, что последней каплей для артистки стало то, что Брухунова беремена.