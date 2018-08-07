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| | Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками

Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками

Вчера, 21:43

Актер вёл себя неадекватно, грубил сотрудникам клуба и отказался от освидетельствования. 

Олег, участник инцидента, рассказал, что происходило во время стычки. Мужчина отмечает, что известный актер находился в неадекватном состоянии, скорее всего под наркотиками. Помимо Сэми Насери был еще его брат, переводчик, несколько девушек и друзья. Актер еще внутри заведения вёл себя крайне вызывающе, а потом и вовсе не хотел платить свой счет. О был недоволен обслуживанием. Сам же Олег часто посещал этот клуб, хорошо знал персонал и просто не мог, не заступится за администратора.

Вначале приятель утихомирил знаменитость и его брата, даже собирался заплатить за них счет. Однако позже Насери и его брат начали разговаривать с администратором на повышенных тонах, грубо хамить. Олег немного пихнул актера, после этого завязалась драка. При этом главным провокатором драки был брат, он вёл себя крайне агрессивно.

После драки приехали сотрудники экстренной помощи и предложили увезти знаменитость на медосвидетельствование, но он и его родственник категорически отказывались от этого, что и наталкивает на мысль о наркотиках. Пользователи сети уже успели отозваться о данном случае отметив, что актёр вероятно, любит «скорость», намекая на его роль в фильме «Такси», а также на название наркотического вещества.


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