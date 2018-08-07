Не шампанское, а лимонад: Шепелев обвинил пятилетнего сына Рудковской во лжи

Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр принял участие в передаче «Видели видео».

Телеведущий Дмитрий Шепелев в этом проекте задает участникам вопросы и проверяет их на детекторе лжи. Шоумен спросил у пятилетнего Саши, нарушала ли когда-либо его мама закон. Малыш ответил отрицательно, а детектор лжи запищал. В итоге Шепелев обвинил сына Рудковской в неправде. Мальчик начал защищать мать, он убеждён в ее безупречности. Сашу знают по прозвищу Гном Гномыч. Он участвовал в съемках скандально известного клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

В одном из кадров Гном Гномыч пьет алкоголь из бутылки. На вопросы Шепелева Саша заявил, что употреблял не шампанское, а лимонад. Гном Гномыч рассказал о негласных правилах съемок. Во время создания клипа положено прикладываться к бутылочке вина. Сын Рудковской и Плющенко мечтает о спортивной славе. Для этого малыш прикладывает колоссальные усилия. Он каждый день встает очень рано и отправляется на тренировки. Выходной у Александра только в воскресенье. Мальчик иногда сильно устает, но все равно ему нравится фигурное катание.

Домбровский Сергей