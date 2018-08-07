В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов Новое расширение браузера Mozilla Firefox будет показывать пользователям веб-сайты по интересам «Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов
| | Не шампанское, а лимонад: Шепелев обвинил пятилетнего сына Рудковской во лжи

Не шампанское, а лимонад: Шепелев обвинил пятилетнего сына Рудковской во лжи

Сегодня, 20:54

Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр принял участие в передаче «Видели видео».

Телеведущий Дмитрий Шепелев в этом проекте задает участникам вопросы и проверяет их на детекторе лжи. Шоумен спросил у пятилетнего Саши, нарушала ли когда-либо его мама закон. Малыш ответил отрицательно, а детектор лжи запищал. В итоге Шепелев обвинил сына Рудковской в неправде. Мальчик начал защищать мать, он убеждён в ее безупречности. Сашу знают по прозвищу Гном Гномыч. Он участвовал в съемках скандально известного клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

В одном из кадров Гном Гномыч пьет алкоголь из бутылки. На вопросы Шепелева Саша заявил, что употреблял не шампанское, а лимонад. Гном Гномыч рассказал о негласных правилах съемок. Во время создания клипа положено прикладываться к бутылочке вина. Сын Рудковской и Плющенко мечтает о спортивной славе. Для этого малыш прикладывает колоссальные усилия. Он каждый день встает очень рано и отправляется на тренировки. Выходной у Александра только в воскресенье. Мальчик иногда сильно устает, но все равно ему нравится фигурное катание.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Проклова считает строгость Рудковской в воспитании сына хорошим примером
Проклова считает строгость Рудковской в воспитании сына хорошим примером

Актриса Елена Проклова встала на защиту Яны Рудковской и отметила, что строгость в воспитании является хорошим примером. Актриса не верит слухам о том, что…

Сыну Плющенко и Рудковской чуть не разбили голову на съемках клипа
Сыну Плющенко и Рудковской чуть не разбили голову на съемках клипа

Плющенко-младший стал героем скандального видеоклипа на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». По сюжету изначально предполагалось, что Гном Гномычу…

Сын Плющенко и Рудковской с парашютом катается по льду
Сын Плющенко и Рудковской с парашютом катается по льду

Маленький сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр катается на льду с парашютом на спине. Юный фигурист тренируется в академии отца.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости