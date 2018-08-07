Участница «Дом-2» Мария Адоевцева стала матерью во второй раз

Об этом знаменитость рассказала подписчикам своего Instagram-аккаунта 7 августа.

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Мария Адоевцева стала матерью во второй раз 7 августа, о чем поведала поклонникам в собственном Instagram-аккаунте 7 августа. «Да будет сын», - писала знаменитость еще до родов, рассказывая о том, что все члены семьи с нетерпением ждут пополнения в лице малыша. Сегодня Адоевцева опубликовала бирку новорожденного, которая сообщает вес новорожденного 3,46 кг и рост 51 см. «Все как во сне… Мы с сынулей целы, невредимы. Но сил нет, как и нет другого похожего счастья на свете».

Как сообщалось ранее, Адоевцева рассталась со своим первым супругом после неудачной попытки построить любовь на проекте «Дом-2». Год назад женщина встретила своего второго мужа, с которым обвенчалась и от которого родила сегодня мальчика. В настоящее время пара воспитывает двоих дочерей, каждая из которых появилась на свет в разных браках.