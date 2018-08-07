В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов Новое расширение браузера Mozilla Firefox будет показывать пользователям веб-сайты по интересам «Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов
| | Участница «Дом-2» Мария Адоевцева стала матерью во второй раз

Участница «Дом-2» Мария Адоевцева стала матерью во второй раз

Сегодня, 20:46

Об этом знаменитость рассказала подписчикам своего Instagram-аккаунта 7 августа.

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Мария Адоевцева стала матерью во второй раз 7 августа, о чем поведала поклонникам в собственном Instagram-аккаунте 7 августа. «Да будет сын», - писала знаменитость еще до родов, рассказывая о том, что все члены семьи с нетерпением ждут пополнения в лице малыша. Сегодня Адоевцева опубликовала бирку новорожденного, которая сообщает вес новорожденного 3,46 кг и рост 51 см. «Все как во сне… Мы с сынулей целы, невредимы. Но сил нет, как и нет другого похожего счастья на свете».

Как сообщалось ранее, Адоевцева рассталась со своим первым супругом после неудачной попытки построить любовь на проекте «Дом-2». Год назад женщина встретила своего второго мужа, с которым обвенчалась и от которого родила сегодня мальчика. В настоящее время пара воспитывает двоих дочерей, каждая из которых появилась на свет в разных браках.


Новости по теме
Мария Адоевцева рассказала поклонникам подробности своей беременности
Мария Адоевцева рассказала поклонникам подробности своей беременности

Мария Адоевцева поделилась с подписчиками неожиданной новостью на своей странице в Instagram. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» рассказала о своей…

Беременная Мария Адоевцева рассталась с мужем и уехала с Москвы
Беременная Мария Адоевцева рассталась с мужем и уехала с Москвы

Мария Адоевцева была вынуждена оставить своего избранника и покинуть Москву. Экс-звезда «Дома-2» направилась к бабушке в Одессу, чтобы оздоровиться у моря и…

Экс-звезда «Дом-2» Мария Адоевцева снова ждет ребенка
Экс-звезда «Дом-2» Мария Адоевцева снова ждет ребенка

Бывшая участница ток-шоу «Дом-2» Мария Адоевцева ранее обвенчалась со своим любимым человеком Михаилом. У пары есть дети от прежних браков, но девушке удалось…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости