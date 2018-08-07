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| | Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса

Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса

Сегодня, 20:07

После более 30 лет брака известные артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться. Сделать это по-тихому у них не получилось. Вся страна активно обсуждает данный бракоразводный процесс.

 

Во избежание неприятных инцидентов суд временно арестовал имущество Петросяна и Степаненко. Каждый из юмористов на данный момент остается при своем. Степаненко потребовала от супруга 80% имущества. Она хочет получить восемь и десяти квартир. Имущество комиков оценивается суммой 1,5 млрд рублей. Правозащитник, отстаивающий интересы Степаненко, отказался общаться с журналистами. Адвокат Петросяна Сергей Жорин дал небольшое интервью прессе.

На самом деле юмористы не живут вместе уже 15 лет. Поэтому развод – это лишь официальное подтверждение реального статуса. В имущество артистов в том числе входит коллекция работ русских художников. Сергей Жорин убежден, требований Степаненко суд не выполнит, поскольку для этого нет оснований. Петросян согласится на разделение имущества в равных долях. Так справедливее и это будет соответствовать установленным правовым нормам.


Домбровский Сергей
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