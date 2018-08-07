Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери

Задержанным предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью человека.

5 августа в столице России знаменитый французский актер и звезда серии фильмов «Такси» Сами Насери ввязался в потасовку в ночном клубе в центре Москвы. В ходе завязавшейся драки Насери сильно ударили в лицо. Актера немедленно госпитализировали в одну из столичных клиник с кровоизлиянием в стекловидное тело глаза.

Главный российский офтальмолог Владимир Нероев сегодня сообщил, что проведенная актеру операция была сложной, так как травма оказалась тяжелой. Однако врач сообщил, что, при учете успешной реабилитации, тяжелых последствий можно будет избежать.

Вместе с этим сегодня также сообщили о том, что в Москве задержали троих подозреваемых в избиении звезды «Такси» Сами Насери. Как сообщила пресс-служба московской полиции, в настоящее время решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью человека.