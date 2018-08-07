Дизайнер растет: Дочь Галкина и Пугачевой умилила пользователей Сети

У дочери юмориста и певицы «умная голова», поэтому она придумала способ использования распустившихся цветов.

Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой поделилась с отцом оригинальной дизайнерской идеей и умилила пользователей Сети. Лиза Галкина сообщила, что эта новация была придумана ею, так как у нее «умная голова». Суть замысла состоит в том, чтобы брать распустившиеся цветы, например, тюльпаны, переворачивать их и использовать в качестве платьев.

В комментариях под роликом Галкина осудили: как он мог раскрыть общественности авторскую новацию дочери? Но, естественно, сказано это было в шутку. Большинство фолловеров юмориста умилялись его дочери, ее милым идеям и артистизму, с которым она про них рассказывает. Часть комментаторов нашли в словах Лизы Галкиной знакомые идеи, так в детстве некоторым приходила идея создания из цветочных бутонов платьев для кукол. Теперь дочери телеведущего и певицы начали прочить не только карьеру на сцене, но возможное будущее в качестве дизайнера модной одежды: «дизайнер растет».