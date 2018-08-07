Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети

Российская актриса Рената Литвинова опубликовала в Сети снимок своей 17-летней дочери Ульяны. Девушка удивила пользователей правильными чертами лица, поскольку такая внешность всегда настораживает.

Подписчики назвали дочь Ренаты Литвиновой белой пантерой, так как юная леди выглядит очень грациозно. Девушка похожа на свою мать в молодости. Многие пророчат Ульяне славу в модельном бизнесе. С такой внешностью ей рекомендуют покорять подиумы. Если девушка захочет, то сможет стать супермоделью. Ульяна редко видится со своей звездной матерью. Она сейчас получает образование в Париже. Рената Литвинова приобрела квартиру в столице Франции, чтобы изредка навещать дочь.

Поклонники отметили не только красоту Ульяны, но и ее чувство стиля. Родственница знаменитости всегда выбирает красивую одежду, которая отлично сочетается с ее правильными чертами лица. Девушка становится в социальных сетях даже более популярной, чем Рената Литвинова. Фанаты предрекают ей большой успех в будущем.

Домбровский Сергей