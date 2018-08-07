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| | Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы

Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы

Сегодня, 18:29

Ряд информационных источников написал, что знаменитый артист покинул лечебное учреждение, но коллега по сцене рассказал правду.

 Заслуженный артист СССР и России, который также является депутатом Госдумы, Лев Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Иосифа Кобзона из больницы. По словам певца, его коллега по сцене все еще находится в лечебном учреждении, в то время как состояние его здоровья оценивается, как «стабильно тяжелое».

20 июля текущего года Кобзона срочно госпитализировали, тогда музыкант также находился тяжелом состоянии. Про то, что у певца имеются серьезные проблемы со здоровьем стали говорить еще с 2005 года, так как именно тогда у Кабзона во время очередного обследования обнаружили онкологическое заболевание. С тех пор певец пережил несколько операций и прошел курсы химиотерапии.

В последнем интервью музыкант сообщает, что не он один на российской эстраде страдает от онкологии. По словам Кабзона, многие из его коллег до последнего откладывают обследования, допуская ухудшения состояния своего здоровья.


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