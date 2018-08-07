В новом клипе Тимати снялась его четырехлетняя дочь Алиса

В прошедшем году рэпер уже делал наследницу главной героиней ролика на свою композицию, и в этом, видимо, решил повторить успех. Пока никакие подробности съемок не разглашаются.

В 2014 году Тимати стал отцом. Спустя год он разошелся с матерью Алисы Аленой Шишкиной, но экс-возлюбленные сумели сохранить хорошие отношения, а сейчас вместе воспитывают малышку. Активно им в этом помогает мама рэпера Симона Юнусова, которая также ведет в Instagram блог о взрослении малышки. Недавно она сообщила, что четырехлетняя Алиса снялась в новом клипе своего звездного папы. Симона Юнусова коротко отметила, что «милашка» помогает Тимати сделать клип содержательнее, но никаких подробностей не сообщила. Со снимков понятно, что дочь рэпера предстанет перед зрителями в черном платье с перьями и шлейфом, а образ ее дополнят диадема и подвеска в виде звезды. Поклонники пришли в восторг от такого образа и засыпали девочку комплиментами.

Следует отметить, что Алиса уже выходила на сцену вместе с Тимати, в прошлом году снялась в его клипе, который имел потрясающий успех.

Виктория Озерова