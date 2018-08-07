Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера

Недавно стало известно, что пара боксера и актрисы рассталась после девяти лет отношений.

Актриса из США Хайден Панеттьери появилась на публике босая и счастливая в компании начинающего актера из Южной Каролины. До этого в прессе не появлялись сообщения о расставании актрисы с боксером Владимиром Кличко, с которым у нее есть общая дочь, однако, в конце концов, актриса призналась, что разорвала отношения с Кличко.

Сейчас в СМИ активно обсуждается то, почему невеста Владимира Кличко променяла его на 28-летнего Брайана Хикерсона. Журналистам удалось выяснить, что артист приехал в Лос-Анжелес недавно, а с экс-подругой Кличко его познакомили общие друзья. Причина расставания с украинским боксером после девяти лет отношений все еще не озвучивается, но при этом представители Панеттьери сообщают, что она уже давно встречается с Хикерсоном. Некоторые информационные источники предполагают, что начинающий актер за счет более знаменитой возлюбленной все лишь хочет продвинуться дольше по карьерной лестнице.