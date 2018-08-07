«Колхозное» видео Самбурской с огурцами насмешило фанатов

Звезда «Универа» предстала перед поклонниками в образе «простой русской девушки».

Актриса и звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская пару дней назад опубликовала видео с огурцами, которое фанаты в шутливой манере назвали «колхозным». В ролике артистка в образе «простой русской девушки» бегает в развивающемся на ветру платье с цветочным орнаментом, после чего на фоне теплиц начинает есть огурцы и томно смотрит в объектив камеры.

#russiangirl A post shared by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on Aug 5, 2018 at 1:38am PDT

Доподлинно неизвестно с какой целью Самбурская опубликовала провокационный ролик, но часть поклонников уверены, что это было рекламой города Луховицы, считающегося «огуречной столицей» РФ. Однако остальные фанаты уверены, что главной целью видео с непрозрачным намеком на оральный секс было возбуждение фантазии у мужской части ее аудитории. В любом случае, должное внимание к своей персоне актриса получила, а под видео с огурцами появилась уйма восхищенных отзывов от фолловеров звезды.