Звезда «Кухни» Елена Подкаминская восхитила модельной фигурой

Новый черно-белый снимок в аккаунте знаменитости выставляет напоказ ее идеальные ноги.

Звезда популярного российского сериала «Кухня» актриса Елена Подкаминская всего год назад родила второго ребенка – дочь Еву. После родов звезда вернулась к работе не сразу, как предпочитают делать многие коллеги знаменитости, но долго засиживаться в декретном отпуске звезда не стала.

На новом фото в соцсетях Подкаминская восхитила поклонников собственной модельной фигурой. О том, как актриса избавилась от лишнего веса, она рассказала Ивану Урганту в передаче «Смак». Подкаминская утверждает, что никакими специальными тренировками не занималась, как и не ограничивала себя в питании – килограммы ушли сами. Сейчас артистка выглядит не хуже любой голливудской киноактрисы, а частые фото с демонстрацией тела звезды только доказывают это.

Интересно, что со своим нынешним супругом и отцом дочери Денисом Гущиным Подкаминская познакомилась, когда делала ремонт в квартире и по совету друзей обратилась к Гущину, которые занимался строительством.