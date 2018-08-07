Использовал и отказался общаться: Зарубина рассказала об отношениях Малинина с дочерью

Экс-супруга известного в эфире ток-шоу вспомнила не только о скандале с бывшим мужем, но и раскрыла все подробности их знакомства и совместной жизни.

Новой гостьей шоу «Судьба человека» Бориса Корчевникова стала некогда популярная певица Ольга Зарубина. Она рассказала об отношениях Александра Малинина с их общей дочерью Кирой, а также вспомнила подробности их брака. Певица призналась, что когда она познакомилась с Малининым он был женат. Она об этом долгое время не догадывалась, а потом стало поздно: она влюбилась без памяти. Вскоре Ольга Зарубина вышла замуж за исполнителя и родила ему дочь Киру. Но постоянные измены Малинина привели к разводу. Зарубина одна воспитывала дочь, и рассказала Кире об отце, когда ей было 13. Спустя еще 10 лет уже взрослая девушка сама захотела встретиться с отцом, что и произошло в эфире одного из ток-шоу. Но Малинин вел себя грубо. Затем он попытался наладить отношения с дочерью и пригласил на концерт в Санкт-Петербурге. Но оказалось, что он просто решил использовать Киру, чтобы выведать «грязные тайны» ее матери. В результате Малинин отказался общаться с наследницей.

Ольгу Зарубину не отпускает эта ситуация до сих пор. Она обижена еще на то, что Малинин после всего подал на нее в суд за клевету.

Виктория Озерова