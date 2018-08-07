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| | Звезда «Кармелиты» стала женой бывшего мужа Ольги Арнтгольц

Звезда «Кармелиты» стала женой бывшего мужа Ольги Арнтгольц

Сегодня, 17:08

31-летняя Алеса Качер и 37-летний Вахтанг Беридзе стали семейной парой накануне. Беридзе также является актером.

 

Пара обитает в Москве, но роскошное торжество они решили устроить в Минске, он является родным городом для звезды «Кармелиты». Гуляли свадьбу, как и заведено, два дня. Изначально Качер и бывший супруг другой именитой актрисы Ольги Арнтгольц обменялись клятвами в присутствии круга родственников. На следующий день они устроили более чем для 150 гостей пышный банкет.

В торжественный день, что можно увидеть на многочисленных фото в сети, пара сияла от счастья. Жених выбрал для себя классический строгий смокинг и белую рубашку, а невеста – белоснежное кружевное платье. Для молодых первым танцем стал традиционный для Грузии картули. После этого артистка сделала своему мужчине сюрприз и исполнила песню собственного сочинения.

Звезда «Универа» Мария Кожевникова также была среди гостей мероприятия и даже посвятила молодоженам публикацию в социальной сети.

«Цените, понимайте, уважайте, удивляйте и поддерживайте друг друга. Любовь в наше время трансформировалась и утратила былую силу, есть ощущение, что кто-то поглощает традиционные семейные ценности, но вы держитесь! Просыпайтесь от шепота любимого голоса, согревайте друг друга ночью и, надеюсь, что через годик у Вас начнутся бессонные ночки», - намекнула на пополнение в новой семье Кожевникова.


Николай Офицеров
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