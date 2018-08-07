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| | Юлия Началова показала фото в купальнике с пляжного отдыха

Юлия Началова показала фото в купальнике с пляжного отдыха

Сегодня, 16:48

Певица пишет, что рада наконец-то вновь посетить море, так как не была там два года подряд.

37-летняя певица Юлия Началова показала горячие фото в купальнике с пляжного отдыха у прохладного Балтийского моря в Юрмале. Звезда признается, что буквально светится от счастья, так как выехать к морю Началова не могла последние пару лет. Фанаты звезды отметили, что певица в черном купальнике выглядит сногсшибательно и удивительно молодо для своего возраста. Также многих поклонников интересовало действительно ли прохладное Балтийское море в это время года.

Буквально на днях в СМИ появилось сообщение о том, что у Юлии Началовой обострилось серьезное заболевание – подагра. Как сообщают люди из близкого круга артистки, обострение этой болезни происходит у Началовой не в первый раз. Подагра у певицы проявляется в видимом увеличении суставов, что доставляет знаменитости большой дискомфорт. В этот раз большие шишки появились на руках Началовой.


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