Бейонсе появится на обложке сентябрьского выпуска Vogue US

Темнокожий фотограф впервые поработал над глянцевым изданием.

Прославленная певица Бейонсе в своём Instagram-аккаунте рассказала о том, что её изображение украсит обложку сентябрьского выпуска американской версии журнала Vogue. Впервые за 126 существования данного издания фотосессию, снимки с которой отправились на обложку журнала, провёл чернокожий фотограф Тайлер Митчелл, что сделало очередной выпуск Vogue US историческим. Сама Бейонсе настояла на сотрудничестве с темнокожим профессионалом, а фанаты певицы, ознакомившись со снимками, уже признали, что идея 36-летней многодетной матери была чрезвычайно успешной. Заметим, в отличие от других профессиональных моделей, в фотосессии Бейонсе предстала без какого-либо макияжа, что лишь подчеркнуло её природную красоту.

В интервью певица заявила о том, что людям стоит ценить натуральную красоту, а не только создаваемые стилистами образы, так как у неё самой имеются жировые отложения на теле, что она считает вполне нормальным явлением.

Александр Вест