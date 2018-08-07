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| | «Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов

«Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов

Сегодня, 16:30

В Stories в Instagram певицы появились видео и фото из гримерки, заставившие волноваться фанатов.

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала серию новых Stories в собственном аккаунте в Instagram, на которых знаменитость запечатлена вместе с маленьким игривым львенком. На одном из выложенных в открытый доступ видео Бузова играет с животным, а за кадром слышно, как Ксения Бородина предлагает оставить львенка для реализации неких проектов, на что его хозяин нерешительно отвечает: «Ну, если Ольга его не съест, не обидит…» Бородина переспрашивает: «Если Ольга его не съест?», после чего видео обрывается.

Позже фото с этим же львенком появилось и со страницы Ксении Бородиной с подписью: «Ах, вот ты какой, Симба». За спиной телеведущей можно заметить название шоу на ТНТ «Бородина против Бузовой». Фанаты решили, что именно для съемок данного шоу решили использовать животное, что положительно оценили далеко не все поклонники: «Это же не домашнее животное. Жаль их конечно...», «Это не игрушка, он не должен находиться там, его не должны таскать на руках. Это же хищник, бедные животные. Жалко, что такое отношение к ним...»


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