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| | Шакира показала трогательные снимки своих сыновей от Жерара Пике

Шакира показала трогательные снимки своих сыновей от Жерара Пике

Сегодня, 16:22

Крохи покорили поклонников знаменитой певицы своей миловидностью.

Прославленная исполнительница многих латиноамериканских хитов Шакира в своём Instagram-аккаунте показала фанатам трогательные снимки, на которых запечатлены её сыновья. Обоих мальчиков певица родила от известного футболиста Жерара Пике. На опубликованном снимке трёхлетний Саша и пятилетний Милан изображены на одном из концертов, так как оба мальчика одеты в белые майки и чёрные кожаные куртки, которые являются неотъемлемым атрибутом на выступлениях рок-групп. В описании данной публикации Шакира шутливо заявила: «Мы тоже зажигаем, мама!». Восторженные поклонники 41-летней исполнительницы заявили, что оба её сына похожи как на неё, так и на их знаменитого отца.

Подписчики певицы пророчат широкую известность сыновьям Пике и Шакиры, так как с красотой и талантом матери, приумноженной на мужественность и спортивную одарённость отца, мальчики могут преуспеть практически в любой отрасли.


Александр Вест
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