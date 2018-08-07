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| | Екатерина Шаврина не признаёт себя виновной в смерти родной сестры

Екатерина Шаврина не признаёт себя виновной в смерти родной сестры

Сегодня, 16:15

После трагедии певица надолго пропала с телеэкранов.

Екатерина Шаврина стала очередной приглашённой гостьей в передаче «Судьба человека». В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым певица заверила, что до сих пор не признаёт себя виновной в смерти её родной сестры Татьяны. Напомним, сестра знаменитой исполнительницы погибла в автомобильной катастрофе, находясь в автомобиле, за рулём которого была Екатерина Шаврина. По словам исполнительницы, трагедия случилась либо из-за слишком мокрого дорожного покрытия, либо из-за того, что кто-то из автомобилистов прижал её машину. В течение полутора лет после трагического инцидента, из-за потери родной сестры Шаврина не могла нормально жить и употреблять пищу.

Кроме того, фанаты певицы узнали, что блестящей карьеры Екатерины могло и не состояться, так как говорить, а впоследствии и петь Шаврина смогла лишь благодаря врачам, найденным её отцом, которые сделали ей операцию, так как ранее девочка была глухой. Певица заметила, что дети её усопшей сестры не считают её виновной в аварии, хорошо общаясь с Шавриной.


Александр Вест
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