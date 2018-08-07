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| | «На кону 1,5 миллиарда»: Шнуров научил Петросяна, как оставить «с носом» Степаненко

«На кону 1,5 миллиарда»: Шнуров научил Петросяна, как оставить «с носом» Степаненко

Сегодня, 16:07

Заслуженный мастер по бракоразводным процессам Сергей Шнуров решил поделиться своим опытом в этом нелёгком деле с Евгением Петросяном.

После трёх разводов Шнуров может давать полезные советы даже людям более зрелым. Журналисты попросили певца прокомментировать самый громкий и самый дорогой бракоразводный процесс в шоу-бизнесе на сегодня. По убеждению Шнурова, Евгений Ваганович должен прекратить любые контакты со своей женой вне судебных заседаний и общаться с противоположной стороной только посредством адвоката. Петросяну сейчас просто необходимо научиться, чего бы это не стоило, быть без Степаненко всегда и везде. По мнению певца, когда на кону 1,5 миллиарда рублей – это не так уж сложно. Он предостерёг комика от каких-либо разборок с Еленой Степаненко. Иначе, малейшая оплошность оставит Петросяна «с носом». Кроме этого, Шнуров посоветовал юмористу «вышибать клин клином» и искать утешения в объятиях других женщин. Хотя, по слухам, именно «другая женщина» и явилась причиной громкого развода Петросяна и Степаненко.


Дмитрий Брокгауз
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