«На кону 1,5 миллиарда»: Шнуров научил Петросяна, как оставить «с носом» Степаненко

Заслуженный мастер по бракоразводным процессам Сергей Шнуров решил поделиться своим опытом в этом нелёгком деле с Евгением Петросяном.

После трёх разводов Шнуров может давать полезные советы даже людям более зрелым. Журналисты попросили певца прокомментировать самый громкий и самый дорогой бракоразводный процесс в шоу-бизнесе на сегодня. По убеждению Шнурова, Евгений Ваганович должен прекратить любые контакты со своей женой вне судебных заседаний и общаться с противоположной стороной только посредством адвоката. Петросяну сейчас просто необходимо научиться, чего бы это не стоило, быть без Степаненко всегда и везде. По мнению певца, когда на кону 1,5 миллиарда рублей – это не так уж сложно. Он предостерёг комика от каких-либо разборок с Еленой Степаненко. Иначе, малейшая оплошность оставит Петросяна «с носом». Кроме этого, Шнуров посоветовал юмористу «вышибать клин клином» и искать утешения в объятиях других женщин. Хотя, по слухам, именно «другая женщина» и явилась причиной громкого развода Петросяна и Степаненко.

Дмитрий Брокгауз