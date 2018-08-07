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| | Moмо появилась в России: Ольгу Бузову сравнили с жутким монстром из WhatsApp

Moмо появилась в России: Ольгу Бузову сравнили с жутким монстром из WhatsApp

Сегодня, 16:11

Многие подписчики увидели много сходства между певицей и популярной устрашающей девочкой из игры «Момо».

Героиня нашумевшей смертельной игры из WhatsApp запугала весь интернет. Девочка с огромными выпученными глазами, огромным ртом и куриными лапами стала главным монстром в Сети. Российские пользователи уверяют, что Момо появилась и в России под видом Ольги Бузовой.

 

Сегодня в аккаунте звезды появилось новое фото, на котором она запечатлена на сцене во время выступления. В подписи в публикации Бузова сообщила «своим людям» о туре по черноморскому побережью. Преданные поклонники, как всегда, осыпали комплиментами артистку и пообещали прийти на ее концерты, а хейтеры вновь поиздевались, назвав Ольгу безголосым чучелом. «Бедные уши людей», «Под фанеру голос не нужен», «Оля, займись чем-нибудь полезным», - пишут пользователи. А некоторые и вовсе жестко унизили певицу – сравнили с жутким монстром Момо: «Оля, я думала на фотке Момо», «Похожа на Момо».


Мирослава Донцова
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