Леонардо ДиКаприо отправился с молодой моделью на отдых в Италию

Девушка поразила фанатов идеальной фигурой в леопардовом бикини.

Журналисты информационного портала TMZ сообщили о том, что легендарный голливудский актёр отправился на летний отдых в Итали, куда взял с собой молодую модель по имени Камилла Морроне. Звезда «Выжившего» уехал в Нерано, где на своей яхте занимается дайвингом с приятелями и 21-возлюбленной. Папарацци удалось заснять, как бережно Леонардо ДиКаприо надевает на ноги Морроне ласты, а сама Камилла нежится под лучами солнца, демонстрируя свою потрясающую фигуру в леопардовом купальнике. Напомним, впервые журналистам удалось заметить ДиКаприо и Морроне ещё в начале нынешнего года, когда пара выходила из частного самолёта. Позже актёр не скрывая стал появляться в обществе модели, которая является родной дочери жены Аль Пачино.

Камилле Морроне удалось вступить в ряды Victoria’s Secret Pink после того, как её удостоили звания звезды сети микроблогов Instagram два года назад, которое присвоили модели представители именитого издания Vogue.

Александр Вест