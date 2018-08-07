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| | Золотые очки за 707 долларов, надетые Меган Маркл, стали новым «криком моды»

Золотые очки за 707 долларов, надетые Меган Маркл, стали новым «криком моды»

Сегодня, 15:49

Меган Маркл невольно становится новой законодательницей мод для своих сограждан. Ещё совсем недавно эту же функцию выполняла Кейт Миддлтон.

Для любительниц модных тенденций стало нормой следить за обновками герцогинь. Поначалу, каждое платье, надетое Кейт, скрупулёзно обсуждалось и становилось новым «криком моды». В ходу даже появился термин «эффект Кейт Миддлтон». Однажды примеренный дизайнерский наряд герцогиней Кембриджской, мог принести модному дому несметные барыши. Теперь модницы обратили свой взгляд на Меган Маркл.

Недавно герцогиня Сассекская появилась на публике в новых солнцезащитных очках от Linda Farrow за 707 долларов. Этот изящный аксессуар изготовлен из прочного легчайшего титана и покрыт 22-каратным золотом. Директор фирмы-производителя Саймон Яблон был очень взволнован тем, что представительница королевской семьи обратила внимание на его бренд. Он признался, что является поклонником стиля Меган Маркл и надеется, что она и в дальнейшем будет выбирать продукцию его компании. Ещё бы: продажи этих очков за считанные часы побили все мыслимые рекорды.


Дмитрий Брокгауз
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