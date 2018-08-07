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| | Дети Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа перевоплотились в британскую королевскую семью

Дети Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа перевоплотились в британскую королевскую семью

Сегодня, 15:25

Дилан и Кэрис захотели почувствовать себя в шкуре монархов и даже проявили желание стать частью Британской короны.

8 августа сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа Дилан отпразднует своё 18-летие. Переход во взрослую жизнь юноша решил отметить необычной фотографией. Вместе со своей младшей сестрой Кэрис он перевоплотился в британских монархов. Талант родителей помог их детям с лёгкостью вжиться в роль королевской семьи.

На снимке Дилан позирует в чёрном военном британском мундире и с саблей в руке. 15-летняя Кэрис скромно сидит на стуле в чёрном кружевном платье и серой меховой накидке, открывающей голые плечи. Брат с сестрой держали идеальную осанку и смотрели невозмутимым взглядом в камеру. Однако всю серьёзность фотографии разрушил шутливый комментарий Дилана на своей странице в соцсетях. Под снимком юноша написал, что в поиске отношений с принцессой из британской королевской семьи. Если у него ничего не выйдет, парень предлагает присмотреться к его сестре. «Хотя бы так побываю на королевской свадьбе», - написал Дилан.


Яна Белова
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