Ночной кошмар: Ксения Собчак конским голосом «перепела» «Океан Эльзы»

Поклонники не оценили вокальные данные телеведущей.

Политик и телеведущая Ксения Собчак неоднократно демонстрировала свои певческие таланты поклонникам. Однако каждый раз пение Собчак вызывало бурю негативных эмоций у подписчиков. Так, недавнее исполнение Ксенией композиции из «Служебного романа» поклонники назвали непонятным и смешным, но поспешили отметить, что политик спела с душой.









Сегодня в ее Instagram Stories появилось не менее захватывающее исполнение композиции популярной украинской группы «Океан Эльзи». Ксения Собчак, словно ночной кошмар, подпевала конским голосом под играющую песню Святослава Вакарчука «Друг». Видео записано в темноте на каком-то мероприятии, поэтому саму Собчак почти не видно. Зато ее голос слышно хорошо. Одним словом, Ксения «перепела» популярную рок-группу. Ксения Собчак, видимо, ничем не может удивить своих фанатов. И наряды ее критикуют, и поведение, и ум, и даже пение.

Мирослава Донцова