В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов Новое расширение браузера Mozilla Firefox будет показывать пользователям веб-сайты по интересам «Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов
| | Ночной кошмар: Ксения Собчак конским голосом «перепела» «Океан Эльзы»

Ночной кошмар: Ксения Собчак конским голосом «перепела» «Океан Эльзы»

Сегодня, 15:27

Поклонники не оценили вокальные данные телеведущей.

 

Политик и телеведущая Ксения Собчак неоднократно демонстрировала свои певческие таланты поклонникам. Однако каждый раз пение Собчак вызывало бурю негативных эмоций у подписчиков. Так, недавнее исполнение Ксенией композиции из «Служебного романа» поклонники назвали непонятным и смешным, но поспешили отметить, что политик спела с душой.



Сегодня в ее Instagram Stories появилось не менее захватывающее исполнение композиции популярной украинской группы «Океан Эльзи». Ксения Собчак, словно ночной кошмар, подпевала конским голосом под играющую песню Святослава Вакарчука «Друг». Видео записано в темноте на каком-то мероприятии, поэтому саму Собчак почти не видно. Зато ее голос слышно хорошо. Одним словом, Ксения «перепела» популярную рок-группу. Ксения Собчак, видимо, ничем не может удивить своих фанатов. И наряды ее критикуют, и поведение, и ум, и даже пение.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Ксения Собчак призналась, что поправилась из-за участия в агитациях
Ксения Собчак призналась, что поправилась из-за участия в агитациях

Российская политик и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что набрала вес из-за «агитаций-конференций». Ее муж успокоил ее тем, что это «политический вес» и…

Ксения Собчак призвала выйти на митинг в Москве против блокировки Telegram
Ксения Собчак призвала выйти на митинг в Москве против блокировки Telegram

Российский политик и популярная телеведущая Ксения Собчак призвала москвичей присоединиться к акции против блокировки Telegram и других интернет-ресурсов. При…

«Все твои дела лицемерны»: Навальный отказался сотрудничать с Собчак
«Все твои дела лицемерны»: Навальный отказался сотрудничать с Собчак

Алексей Навальный не собирается сотрудничать с Ксенией Собчак. Оппозиционер утвердительно заявил, что все дела Собчак - отвратительны и лицемерны.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости