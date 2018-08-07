Степаненко обвинили в подлом расчёте с целью обобрать Петросяна

На защиту юмориста встал прославленный певец.

Знаменитую российскую юмористку Елену Степаненко обвинили в подлом расчёте с целью обобрать её пока ещё супруга Евгения Петросяна. Подруга Степаненко, Ирина, поделилась с журналистами информацией об истинных мотивах артистки, которая решила отсудить у комика более 80% всего имущества, которым владеет семейная пара. Она подчеркнула, что изначально Елена Степаненко не хотела обдирать мужа до нитки, однако, вскоре она по неизвестным причинам решила выжать максимум из ситуации. Подруга юмористки заметила, что её обещание пустить большинство вырученных после развода средств может являться хитрым расчётом с целью собственного обогащения. Также Ирина добавила, что знает о настоящем характере Степаненко, из-за которого она скрывается под «маской», являясь на самом деле мелочным, подлым и жадным человеком.

Добавим, первые знаменитости уже начали занимать стороны в данном конфликте. Так, лидер рок-группы Ленинград Сергей Шнуров заявил о том, что всецело поддерживает Евгения Петросяна. Музыкант подчеркнул, что отныне комику следует общаться с супругой только в присутствии адвокатов, не обмениваясь личной информацией наедине. Напомним, Шнуров недавно сам пережил развод, разорвав узы брака со своей супругой Матильдой.

Александр Вест