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| | В этом причина? Собчак рассказала о тесной дружбе Степаненко с Патриархом еще 6 лет назад

В этом причина? Собчак рассказала о тесной дружбе Степаненко с Патриархом еще 6 лет назад

Сегодня, 15:04

Юмористка может оказаться такой же любительницей «сладкого на стороне», как и её муж.

В масштабном скандале, развернувшемся вокруг развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко, с каждым днём появляется всё больше новых деталей. Так, поклонники Ксении Собчак заметили в её Twitter-аккаунте публикацию, в которой телеведущая ещё шесть лет назад заявила о тесном и частом общении Степаненко с Патриархом Московским Кириллом. Взволнованные фанаты Петросяна поспешили выступить с критическими заявлениями в адрес Степаненко, которая ранее выступала в качестве «обиженной» стороны в данном конфликте, упрекая супруга в изменах с его личной ассистенткой. Многие пользователи в Сети вступили в обсуждение, в котором критики старались доказать, что Степаненко не заслуживает более 80% от совместно нажитого имущества, так как также имеет «рыльце в пушку».

Подписчики Ксении Собчак стали расспрашивать телеведущую, как ей удалось узнать о тесной дружбе священнослужителя с юмористкой, а также могли ли стать данные отношения дополнительной причиной развода юмористов. Однако, Собчак предпочла хранить молчание в этом вопросе.


Александр Вест
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