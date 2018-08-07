В этом причина? Собчак рассказала о тесной дружбе Степаненко с Патриархом еще 6 лет назад

Юмористка может оказаться такой же любительницей «сладкого на стороне», как и её муж.

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В масштабном скандале, развернувшемся вокруг развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко, с каждым днём появляется всё больше новых деталей. Так, поклонники Ксении Собчак заметили в её Twitter-аккаунте публикацию, в которой телеведущая ещё шесть лет назад заявила о тесном и частом общении Степаненко с Патриархом Московским Кириллом. Взволнованные фанаты Петросяна поспешили выступить с критическими заявлениями в адрес Степаненко, которая ранее выступала в качестве «обиженной» стороны в данном конфликте, упрекая супруга в изменах с его личной ассистенткой. Многие пользователи в Сети вступили в обсуждение, в котором критики старались доказать, что Степаненко не заслуживает более 80% от совместно нажитого имущества, так как также имеет «рыльце в пушку».

Степаненко(жена Петросяна) близкая подруга Патриарха. Они вместе проводят много времени. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) September 22, 2012

Подписчики Ксении Собчак стали расспрашивать телеведущую, как ей удалось узнать о тесной дружбе священнослужителя с юмористкой, а также могли ли стать данные отношения дополнительной причиной развода юмористов. Однако, Собчак предпочла хранить молчание в этом вопросе.

Александр Вест