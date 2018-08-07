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| | «Ротару подменили?» В свои 71 певица выглядит на 30 лет моложе

«Ротару подменили?» В свои 71 певица выглядит на 30 лет моложе

Сегодня, 14:30

Внешний вид легендарной исполнительницы вызвал массу вопросов.

Украинская певица София Ротару ввергла в шок многочисленных фанатов, опубликовав в соцсетях снимки, сделанные на празднестве по случаю её 71-летия. Некоторые поклонники исполнительницы выразили предположение в том, что их любимицу попросту подменили, так как на новых снимках Ротару выглядит как минимум на три-четыре десятка лет моложе, чем есть на самом деле. Родственники певицы решили сделать 71-й день рождения Софии Ротару действительно незабываемым, украсив весь дом ещё до пробуждения исполнительницы. Проснувшись, Ротару обнаружила, что всё её семейство разместило повсюду воздушные шары, а также всевозможные украшения по случаю столь важного праздника.

В комментариях под опубликованными снимками многие поклонники стали спорить, что является секретом молодости легендарной певицы, однако, помимо предположений об услугах опытных хирургов никто из фанатов Ротару не смог объяснить, почему на восьмом десятке исполнительница выглядит даже лучше, чем многие 50-летние женщины. Напомним, у Софии Ротару уже есть взрослые внук и внучка.


Александр Вест
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