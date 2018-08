После «кошмара» с Цымбалюк-Романовской 82-летний Джигарханян рвется в бой

Сегодня, первого августа, состоялся сбор коллектива театра. Армен Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов. Новый 23 сезон будет богат на премьеры, особенно Армен Борисович выделяет премьеру "Мольер", по пьесе Михаила Булгакова "Кабала Святош". .. #teatrd#АрменДжигарханян#театрДжигарханяна#Джигарханян#театр#спекаткль#Москва#премьера#цитатыДжигарханяна#постановка#режиссер#интересно#культура#мольер#булгаков#открытие#новыйсезон#сми#пресса

