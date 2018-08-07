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| | После «кошмара» с Цымбалюк-Романовской 82-летний Джигарханян рвется в бой

После «кошмара» с Цымбалюк-Романовской 82-летний Джигарханян рвется в бой

Сегодня, 14:19

Его театр одним из первых в Москве открыл новый сезон, а сам артист в прекрасном здравии и полон энергии, сил и идей планирует изменить свой храма Мельпомены после «бездарного управления» бывшей супруги.

 

Недавно Армен Джигарханян впервые после госпитаизации и двух месяцев молчания появился на публике. После улучшения состояния артист немедленно вернулся в свой театр, и хотя видео его возвращения намекало на то, что все не так уж и хорошо, его близкий друг Артур Согомонян уверяет, что худрук полон сил, энергии и планов. В закрытой группе в соцсети Facebook он рассказал, что после «кошмара» с Цымбалюк-Романовской 82-летний Джигарханян рвется в бой: он намерен исправить все, что в его театре изменилось под «бездарным руководством» экс-супруги, что и доказала первая «активная и продуктивная неделя». Артур Согомонян уверяет, что Армен Борисович больше не вспоминает «комар», устроенный экс-женой и СМИ, а юристы активно работают над тем, чтобы все исправить. Близкий друг артиста уверен, что они «все вернут», и «виновные будут наказаны».

Сегодня, первого августа, состоялся сбор коллектива театра. Армен Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов. Новый 23 сезон будет богат на премьеры, особенно Армен Борисович выделяет премьеру "Мольер", по пьесе Михаила Булгакова "Кабала Святош". .. #teatrd#АрменДжигарханян#театрДжигарханяна#Джигарханян#театр#спекаткль#Москва#премьера#цитатыДжигарханяна#постановка#режиссер#интересно#культура#мольер#булгаков#открытие#новыйсезон#сми#пресса

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Согомонян также отметил, что Джигарханян передавал слова благодарности за то, что его «любят и помнят».


Виктория Озерова
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