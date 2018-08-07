Его театр одним из первых в Москве открыл новый сезон, а сам артист в прекрасном здравии и полон энергии, сил и идей планирует изменить свой храма Мельпомены после «бездарного управления» бывшей супруги.

Недавно Армен Джигарханян впервые после госпитаизации и двух месяцев молчания появился на публике. После улучшения состояния артист немедленно вернулся в свой театр, и хотя видео его возвращения намекало на то, что все не так уж и хорошо, его близкий друг Артур Согомонян уверяет, что худрук полон сил, энергии и планов. В закрытой группе в соцсети Facebook он рассказал, что после «кошмара» с Цымбалюк-Романовской 82-летний Джигарханян рвется в бой: он намерен исправить все, что в его театре изменилось под «бездарным руководством» экс-супруги, что и доказала первая «активная и продуктивная неделя». Артур Согомонян уверяет, что Армен Борисович больше не вспоминает «комар», устроенный экс-женой и СМИ, а юристы активно работают над тем, чтобы все исправить. Близкий друг артиста уверен, что они «все вернут», и «виновные будут наказаны».

Согомонян также отметил, что Джигарханян передавал слова благодарности за то, что его «любят и помнят».

Виктория Озерова