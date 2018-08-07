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| | Эксперты оценили стоимость коллекции ценностей Евгения Петросяна

Эксперты оценили стоимость коллекции ценностей Евгения Петросяна

Сегодня, 14:12

Комик владеет картинами, старинными книгами и многим другим антиквариатом.

Эксперты выяснили приблизительную стоимость коллекции прославленного российского юмориста Евгения Петросяна, оценив большинство ценностей, принадлежащих артисту. Новость о разводе комика с Еленой Степаненко, которая намерена отсудить более 80% совместно нажитого имущества, стала неприятной неожиданностью для фанатов Петросяна. Однако скандал, возникший на фоне бракоразводного процесса знаменитостей, по мнению специалистов, лишь увеличил популярность артистов, что приведёт к увеличению их капитала. Кирилл Светляков, представляющий Третьяковскую галерею, заявил, что в собственности Петросяна находятся разнообразные подлинники полотен Айвазовского, Шишкина, Боголюбова, Тропинина, Поленова и многих других художников.

Журналистам удалось узнать, что как минимум четыре комнаты в доме Петросяна увешаны картинами известных творцов, из чего следует, что коллекция, которой владеет комик, может стоить до 30 миллионов долларов. Заметим, кроме множества картин Евгений Петросян также имеет различными скульптурами, старинными книгами и авторскими рукописями, что лишь увеличивает общую стоимость всего антиквариата артиста. Многие поклонники звёздной пары, которая прожила более 30 лет в браке, замерли в ожидании судебного вердикта, так как Степаненко намерена получить не только антиквариат, но и большинство столичных квартир, находящихся в собственности семейной четы.


Александр Вест
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