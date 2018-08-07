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| | «Условный праздник»: Хилькевич хотела родить второго ребёнка в день годовщины свадьбы

«Условный праздник»: Хилькевич хотела родить второго ребёнка в день годовщины свадьбы

Сегодня, 14:02

Для Анны Хилькевич 3-летняя годовщина свадьбы не была каким-то значимым праздником, и актриса решила добавить немного красок.

7 августа 2015 года звезда телесериала «Универ. Новая общага» вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. Это уже второй брак актрисы, и пара вместе уже ровно три года. В своём Instagram-аккаунте Хилькевич призналась, что не понимает, зачем каждый год устраивать праздник по этому поводу. С такой позицией дочери категорически не согласна её мать. По словам женщины, понимание важности годовщины приходит, когда пара отмечает 50-летие совместной жизни. Родители 31-летней Анны являются для неё примером, ведь сохраняют любовь в браке уже более 45 лет.

Сейчас у пары Хилькевич и Волкова есть 2-летняя дочь Арианна, а подарить мужу второго ребёнка девушка хотела именно в день годовщины свадьбы. Она всегда считала этот праздник «условным» и хотела наполнить его совершенно другим смыслом, родив в этот день, однако родные отговорили актрису. Сейчас девушка находится на девятом месяце беременности.    


Яна Белова
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