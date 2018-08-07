Галкин не запрещает «идеальной домохозяйке» Пугачевой выступать перед публикой

После рождения Лизы и Гарика Примадонна отказалась от всех светских развлечений и концертов и стала идеальной матерью. Теперь она стала задумываться над тем, чтобы начать работать на корпоративах, а ее супруг не возражает.

Вот уже семь лет Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в официальном браке. Почти пять лет назад у них появились близнецы Гарик и Лиза, что очень повлияло на Примадонну: она оставила сцену и светские мероприятия и стала практически идеальной домохозяйкой и матерью. С тех пор все материальные заботы о семье легли на плечи Максима Галкина. Недавно сама Примадонна задумалась над тем, чтобы вернуться в работу, но выступать только на корпоративах. В Сети и СМИ же ходят слухи, что к своему 70-летию Пугачева готовит грандиозный концерт.

Максим Галкин признался, что не запрещает супруге выступать перед публикой. Он, наоборот, уговаривает ее вернуться на сцену, ведь «одно дело», когда выступает он, и «другое» - когда она. Максим Галкин шутит, что это «совсем другое тити-мити».

Виктория Озерова