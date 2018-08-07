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| | «Facebook-y по мордасам»: Божена Рынска спровоцировала скандал в соцсети

«Facebook-y по мордасам»: Божена Рынска спровоцировала скандал в соцсети

Сегодня, 13:54

Знаменитый российский блогер и писательница привела конкретный пример, на котором можно увидеть, что в откровенно экстремистской публикации социальная сеть не видит никаких нарушений.

 

«Полюбуйтесь на политику фейсбука. Призывы к еврейсиим погромам никак не противоречат правилам социальной сети. В ней фейсбук не нашел ничего неприемлемого, не заметив в призывах убивать евреев проблемы», - сетует Рынска, осуждая Facebook за одобрение антисемитизма и экстремизма.

Колумнист утверждает, что ей непонятно, каким образом Facebook до сих пор не «получил по мордасам».

«Меня однажды заблокировали за то, что я написала мол россияне самая толерантная к неправде нация. При этом, в этом же фейсбуке можно призывать к убийствам евреев», - продолжила Рынска.

Божена призвала «обязательно тиражировать публикацию по новостям и сайтам». Нормы Facebook, уверяет она, никак не мешают подобным публикациям, в которых автор призывает «сжигать дома евреев, их автомобили, организовывать массовые погромы» и все в этом духе. Блогер призвала подписчиков рассказывать о произошедшем как можно чаще.


Николай Офицеров
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