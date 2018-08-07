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| | 32-летняя певица Бьянка вышла замуж за своего гитариста

32-летняя певица Бьянка вышла замуж за своего гитариста

Сегодня, 13:33

Исполнительница приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Безрукова еще в феврале, и вот торжественное событие состоялось. Свадьба прошла в Одинцовском районе Подмосковья.

 

Полгода назад 32-летняя певица Бьянка рассказала своим фанатам в Instagram, что она готовится к серьезным переменам в личной жизни. В феврале ей сделал предложение ее возлюбленный и гитарист Роман Безруков, и на днях она вышла за него замуж. Мероприятие прошло в загородном отеле в Одинцовском районе Подмосковья в закрытом семейном кругу. Администратор артистки Максим Черный рассказал, что на торжестве присутствовали только самые близкие – не более 17 человек. С соцсетей стало известно, что мероприятие посетила Юлианна Караулова. Бьянка выбрала для бракосочетания белое длинное платье в пол с пышной юбкой и глубоким декольте, подчеркивающим выдающиеся формы певицы. Ее жених в костюме классического кроя в клетку и белой рубашке с бабочкой.

эгэээээээй??

A post shared by Bianka ?? (@biankarnb) on

Бьянка уже поделилась радостной новостью и первыми фото с подписчиками в Instagram. Поклонники не перестают поздравлять певицу.


Виктория Озерова
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