Отказ Меган Маркл появиться на церемонии «Эмми» назвали «снобизмом»

По мнению британского королевского двора, новоиспеченная герцогиня Сассекская уже в полной мере проявляет свой характер. Её отказ появиться на вручении премии «Эмми» посчитали снобизмом.

По информации телеканала NBC, Меган Маркл вежливо, но твёрдо отказалась приехать в Голливуд на церемонию вручения влиятельной телевизионной премии. Многие связали этот демарш с нежеланием бывшей актрисы ассоциировать себя с миром телевидения и кино. Сейчас герцогиня Сассекская предпочитает, чтобы её имя было связано исключительно с новой ролью супруги принца Гарри. В связи с этим, бывшие голливудские коллеги Маркл назвали ее «зажравшейся». В королевской семье также недовольны поведением Меган и считают, что подобный снобизм не к лицу герцогине.

Впрочем, некоторые уверены, что причина отказа кроется в присутствии на церемонии вручения «Эмми» её родного отца – Томаса Маркла, с которым у Меган остались напряженные отношения. Кстати, когда-то Маркл-старший дважды был обладателем «Эмми» в 1982 и 2011 годах.

Дмитрий Брокгауз