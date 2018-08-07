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| | Экс-супруга Джигарханяна вмешалась в скандал с разводом Петросяна и Степаненко

Экс-супруга Джигарханяна вмешалась в скандал с разводом Петросяна и Степаненко

Сегодня, 13:30

Эксперты прогнозируют увеличение масштабов звёздного разбирательства.

Экс-супруга прославленного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг развода российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Украинская пианистка, получившая широкую известность, прокомментировала бракоразводный процесс знаменитых комиков, заявив, что творческих личностей и прочих публичных людей стоит судить по их трудовым заслугам. Виталина подчеркнула, что артисты сами вправе решать, какие данные раскрывать широкой общественности, а что должно оставаться внутри семьи.

Специалисты уверены, что шумиха вокруг развода Петросяна и Степаненко будет лишь увеличиваться, так как обе стороны конфликта заинтересованы к привлечению внимания к их персонам, что несомненно отразится также и на увеличении их капитала. Напомним, Елена Степаненко потребовала не менее 80% от общего имущества, припугнув своего мужа тем, что сделает из него «второго Армена Джигарханяна», которого Виталина обобрала до нитки.


Александр Вест
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