Звезда «Дома-2» Овсянникова согласилась выйти замуж за Сороку

#Repost from @dom2_new_fanclub. Вчера на шоу #сорока сделал предложение #маргоовсянникова. Что думаете по этому поводу? #дом2 #тнт #дом2новости #дом2тнт #жарикова #черно #бузова #бородина #кадони #рапунцель #дмитренко

A post shared by Дом 2 (@_dom2video_) on Aug 6, 2018 at 8:43am PDT