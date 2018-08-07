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| | Звезда «Дома-2» Овсянникова согласилась выйти замуж за Сороку

Звезда «Дома-2» Овсянникова согласилась выйти замуж за Сороку

Сегодня, 13:20

Молодой человек не смущается от того, что его избранница раньше оказывала мужчинам различные интим-услуги за деньги.

 

Марго Овсянникова достигла целей телестройки «Дом-2» буквально за полгода она встретила свою любовь в лице Артема Сороки и получила от него предложение руки и сердца. Девушка ответила на него согласием.

Сорока решил подготовить для своей возлюбленной сюрприз, ведь он, стоя на коленях, вручил ей кольцо и спросил, согласна ли она выйти за него. Когда же он услышал от Овсянниковой вожделенное «да», то пришел в состояние восторга. Мужчина признается, что когда шла подготовка к столь серьезному шагу, то он очень нервничал, ведь сомневался в том, что возлюбленная ответит одобрением.

«Сердце бешено стучало, а футляр с кольцом буквально горел в кармане», - признается Сорока, добавив, что теперь навсегда запомнит удивленное и радостное выражение глаз своей невесты.

Артем утверждает, что беззаветно любит Овсянникову и согласен на то, чтобы забыть ее прошлое, связанное с оказанием мужчинам интим-услуг. Все-таки девушка делала это из благих намерений, ведь хотела помочь своей семье.


Николай Офицеров
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