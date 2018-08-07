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| | Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму

Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму

Сегодня, 13:03

Скандально известный актёр Алексей Панин был замечен в окружении певца Шуры и девушки по имени Елизавета. Из-за странного поведения поклонники посчитали, что действия происходили после «свингер-пати» в Крыму.

Накануне Панин не раз публиковал снимки с нудистского пляжа в Симеизе. Это один из самых любимых вариантов отдыха у актёра. Всего в 15-20 километрах от этого пляжа, как утверждают местные жители, расположен пляж, где отдыхают свингеры. Данная субкультура выделяется неоднозначным поведением в плане выбора партнёров для секса. «Встретились с Шурой в Ялте... Как то так... Что было не помню, но почему-то в туалет ходили все вместе», - написал Панин на своей странице.

Поклонники недоумевают, что Панин с Шурой могли попасть на одно из таких мероприятий. К слову, с ними была ещё девушка, которая тоже предпочитает неординарный стиль жизни. Сам же Панин показал лишь снимок из туалета, где они втроём и выпивали. Актёр не подтвердил сексуальную связь с Шурой. Напомним, что ранее в Сети появилось видео, как Панин в качестве партнёра выбрал собаку, после чего 40-летний мужчина получил скандальную известность.


Вещий Олег
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