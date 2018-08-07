Ани Лорак после измены супруга вместе с дочерью покинула страну

Певица никак не комментирует скандал вокруг ее личной жизни, но последний снимок в ее Instagram-аккаунте свидетельствует, что она вместе с наследницей отправилась в Иерусалим.

Недавно в СМИ и Сети появилась информация о том, что Ани Лорак на протяжении нескольких лет изменяет муж Мурат Налчаджиоглу, а в последнее время они вообще находятся в фиктивном браке. Эта новость вызвала бурную реакцию поклонников и хейтеров артистки, но сама она слухи комментировать не стала. Со стороны Ани Лорак выступил ее отец, который уверил, что в семейной жизни его дочери нет никаких проблем. После такого певица нечасто стала проявлять себя в соцсетях, и вот накануне в ее Instagram-аккаунте появился снимок свидетельствующий, что она вместе с дочерью после измены супруга покинула страну. Фото Ани Лорак никак не подписала, но геолокация указывает, что оно было сделано в Иерусалиме.

Поклонники предполагают, что в Иерусалиме Ани Лорак решила переждать шумиху, и вскоре она вернется в Россию. Многие написали певице слова поддержки.

Виктория Озерова