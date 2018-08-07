«Отпустите рыбку»: Словившая огромную белугу Екатерина Стриженова разозлила подписчиков

Известная телеведущая свой редкий выходной в напряженном рабочем графике решила провести на рыбалке в Подмосковье.

Екатерина Стриженова разместила на своей страничке в Instagram видеозапись, на которой виден ее улов. Звезда, однако, разозлила своих подписчиков, которые сразу начали упрекать ее в том, что она «мучает рыбку» и ее следует отпустить обратно в водоем.

«Неужели так обязательно надо было с ней фотографироваться? Для рыбки каждое ваше прикосновение как ожог», - заявили фолловеры.

Сама Стриженова рассказала, что рыбалкой довольна и мероприятие, по ее мнению, удалось. Еще никогда в жизни, признается она, ей не удавалось поймать настолько большую рыбу. Телеведущая также заявила, что загадала желание.

При этом она также выразила свое признание инструкторам, с которыми, по ее словам, «можно и акулу поймать». После Стриженова заявила, что все же решила пожалеть белугу и отпустила ее обратно в естественную среду обитания.

Николай Офицеров