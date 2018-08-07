В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | «Отпустите рыбку»: Словившая огромную белугу Екатерина Стриженова разозлила подписчиков

«Отпустите рыбку»: Словившая огромную белугу Екатерина Стриженова разозлила подписчиков

Сегодня, 13:09

Известная телеведущая свой редкий выходной в напряженном рабочем графике решила провести на рыбалке в Подмосковье.

 

Екатерина Стриженова разместила на своей страничке в Instagram видеозапись, на которой виден ее улов. Звезда, однако, разозлила своих подписчиков, которые сразу начали упрекать ее в том, что она «мучает рыбку» и ее следует отпустить обратно в водоем.

«Неужели так обязательно надо было с ней фотографироваться? Для рыбки каждое ваше прикосновение как ожог», - заявили фолловеры.

Сама Стриженова рассказала, что рыбалкой довольна и мероприятие, по ее мнению, удалось. Еще никогда в жизни, признается она, ей не удавалось поймать настолько большую рыбу. Телеведущая также заявила, что загадала желание.

При этом она также выразила свое признание инструкторам, с которыми, по ее словам, «можно и акулу поймать». После Стриженова заявила, что все же решила пожалеть белугу и отпустила ее обратно в естественную среду обитания.


Николай Офицеров
Новости по теме
Телеведущая Стриженова ушла от мужа из-за ревности
Телеведущая Стриженова ушла от мужа из-за ревности

Российская телеведущая Екатерина Стриженова устала от того, что ее супруг уделяет много внимание одной артистке. О том, как она ушла от мужа, Стриженова…

Екатерина Стриженова раскрыла секрет быстрого похудения
Екатерина Стриженова раскрыла секрет быстрого похудения

Российская актриса, ведущая программ «Доброе утро», «Время покажет» Екатерина Стриженова этой весной отметит 50-летие. К юбилею знаменитость хочет сделать…

Стриженова: Джигарханян был счастлив с Цымбалюк-Романовской
Стриженова: Джигарханян был счастлив с Цымбалюк-Романовской

Известная телеведущая Екатерина Стриженова поделилась с подписчиками в Instagram мнение о том, что Армен Джигарханян, несмотря на расхожее мнение, был…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости