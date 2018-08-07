Выглядит вдвое моложе: 46-летняя Елена Корикова восхитила поклонников снимками с пляжа

Подписчики были удивлены цветущим видом и подтянутой фигурой артистки. Многие не поверили, что это свежие фото, так как на них Елена Корикова выглядит вдвое моложе своего возраста.

Немногим более года назад Елена Корикова завела личный микроблог в Instagram. С тех пор артистка регулярно публикует фото, и каждый раз восхищает тысячи поклонников своим молодым видом. И на этот раз 46-летняя Елена Корикова буквально шокировала фанатов снимками с пляжа. На них она предстала в нежном белом платье с цветным принтом на талии и яркой повязке и браслетах. Многие поклонники отметили, что артистка выглядит на новых снимках вдвое моложе своего возраста, и принялись выспрашивать секреты молодости и подтянутости артистки. Некоторые пошутили, что Елена Корикова точно знает, где растут «молодильные яблочки», и назвали ее «великолепной» и «потрясающей». За сутки с момента публикации снимки собрали более трех тысяч лайков.

#korikova_official A post shared by Елена Корикова (@korikova_official) on Aug 5, 2018 at 12:20pm PDT

Несмотря на это, нашлись и те, кто решил, что Елена Корикова просто выставила в Сети старые фото. Нападки хейтеров артистка быстро пресекла. Она отметила, что не гонится ха количеством подписчиков, и предложила недовольным отписаться.

Виктория Озерова