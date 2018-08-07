В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | Выглядит вдвое моложе: 46-летняя Елена Корикова восхитила поклонников снимками с пляжа

Выглядит вдвое моложе: 46-летняя Елена Корикова восхитила поклонников снимками с пляжа

Сегодня, 12:51

Подписчики были удивлены цветущим видом и подтянутой фигурой артистки. Многие не поверили, что это свежие фото, так как на них Елена Корикова выглядит вдвое моложе своего возраста.

 

Немногим более года назад Елена Корикова завела личный микроблог в Instagram. С тех пор артистка регулярно публикует фото, и каждый раз восхищает тысячи поклонников своим молодым видом. И на этот раз 46-летняя Елена Корикова буквально шокировала фанатов снимками с пляжа. На них она предстала в нежном белом платье с цветным принтом на талии и яркой повязке и браслетах. Многие поклонники отметили, что артистка выглядит на новых снимках вдвое моложе своего возраста, и принялись выспрашивать секреты молодости и подтянутости артистки. Некоторые пошутили, что Елена Корикова точно знает, где растут «молодильные яблочки», и назвали ее «великолепной» и «потрясающей». За сутки с момента публикации снимки собрали более трех тысяч лайков.

#korikova_official

A post shared by Елена Корикова (@korikova_official) on

Несмотря на это, нашлись и те, кто решил, что Елена Корикова просто выставила в Сети старые фото. Нападки хейтеров артистка быстро пресекла. Она отметила, что не гонится ха количеством подписчиков, и предложила недовольным отписаться.


Виктория Озерова
Новости по теме
Елена Корикова восхитила поклонников фото с отдыха в Италии
Елена Корикова восхитила поклонников фото с отдыха в Италии

 Елена Корикова не так давно стала активным пользователем Instagram, но уже знает, как вызвать восхищение фанатов. Новые фотографии актрисы с отдыха в Италии…

Актриса Елена Корикова отрицает контурную пластику лица
Актриса Елена Корикова отрицает контурную пластику лица

Популярная российская актриса и звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова ответила всем недоброжелателям, которые отказываются верить в её естественную…

Елена Корикова хотела уйти в монастырь
Елена Корикова хотела уйти в монастырь

 Российская актриса Елена Корикова собиралась уйти в монастырь и стать матушкой. Оказалось, многие ее родные являлись священниками и она могла пойти по их…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости