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| | «Русало-кошка»: Яна Рудковская предстала в образе розовохвостой русалки

«Русало-кошка»: Яна Рудковская предстала в образе розовохвостой русалки

Сегодня, 12:47

Продюсер и удивила, и насмешила подписчиков оригинальным образом.

 

Яна Рудковская вместе с мужем и сыном наслаждаются летним отдыхом на живописном побережье острова Сардиния, ежедневно радуя фанатов яркими фотографиями. Очередной снимок с отдыха вызвал неоднозначные эмоции у пользователей. На своей странице в Instagram Рудковская опубликовала сказочное фото, на котором она предстала в образе розовохвостой русалки. Русалка Яна позирует на живописном каменистом берегу Коста-Смеральды.

Многим поклонникам пришлось по душе неординарное фото продюсера. «Рыбка золотая», «Классная русалочка», «Нежная русалочка», «Сирена», - комментируют перевоплощение Рудковской юзеры. Другие не смогли не отметить, что образ получился комичным из-за верха купальника в виде кошки. «Русало-кошка», «Купальник киса с хвостом русалки… вы смешны и далеки от оригинальности», пишут подписчики. Некоторые предположили, что хвостом русалки продюсер решила скрыть длинные ноги.


Мирослава Донцова
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