В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов

Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов

Сегодня, 12:22

Родительские инстинкты знаменитостей поставили под сомнение после "небезопасной" фотографии в микроблогах.

 

Еще и месяца не прошло со дня рождения малышки у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова, как у преданных фанатов возникли подозрения из-за семейного фото. На страницах в Instagram как у футболиста, так и у модели появились снимки, на которых они запечатлены на набережной. Помимо супругов в кадре оказались и другие члены семьи - дочь в коляске и собака. Именно расположение коляски возмутило фолловеров - они принялись писать, что ребенок находится в опасности: "Да, красивое фото! Но у меня первой мыслью было, как близко к краю стоит коляска, очень опасно...", "Опасно так ставить коляску так близко к воде. Не стоит". Подписчики замечали, что все может быть не так страшно, как выглядит: "она наверное на тормозах. У меня у сестры так блокируется, чтобы с места не сдвинулась".

Причем упреки в адрес Дмитрия Тарасова сыпались не только из-за пренебрежения новорожденной дочерью, комментаторы напомнили спортсмену, что у него имеется ребенок и от первого брака. Более того, старшей дочери может быть обидно, что ей отец уделяет не так много внимания, как ее младшей сводной сестре. Впрочем, хейтеры посчитали, что отношение Тарасова и Костенко к дочери видно и на хэштегах - #доча стоит на последнем месте - после собаки и даже дома.


Дарья Вольная
Новости по теме
Мать Анастасии Костенко шокировала фанатов своей распущенностью
Мать Анастасии Костенко шокировала фанатов своей распущенностью

Мать известной модели Анастасии Костенко, являющейся супругой знаменитого российского спортсмена Дмитрия Тарасова, шокировала многочисленных поклонников своей…

Анастасия Костенко может родить ребенка уже в июле
Анастасия Костенко может родить ребенка уже в июле

Модель из Ростова Анастасия Костенко является женой футболиста Дмитрия Тарасова, и, вероятно, готовится стать матерью своего первенца уже этим летом. Для…

Жену Дмитрия Тарасова экстренно госпитализировали из-за угрозы потери плода
Жену Дмитрия Тарасова экстренно госпитализировали из-за угрозы потери плода

Жена Дмитрия Тарасова помещена в срочном пордяке в больницу. По информации достоверных источников, Анастасии Костенко грозит потеря плода.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости