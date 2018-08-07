Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов

Родительские инстинкты знаменитостей поставили под сомнение после "небезопасной" фотографии в микроблогах.

Еще и месяца не прошло со дня рождения малышки у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова, как у преданных фанатов возникли подозрения из-за семейного фото. На страницах в Instagram как у футболиста, так и у модели появились снимки, на которых они запечатлены на набережной. Помимо супругов в кадре оказались и другие члены семьи - дочь в коляске и собака. Именно расположение коляски возмутило фолловеров - они принялись писать, что ребенок находится в опасности: "Да, красивое фото! Но у меня первой мыслью было, как близко к краю стоит коляска, очень опасно...", "Опасно так ставить коляску так близко к воде. Не стоит". Подписчики замечали, что все может быть не так страшно, как выглядит: "она наверное на тормозах. У меня у сестры так блокируется, чтобы с места не сдвинулась".

Причем упреки в адрес Дмитрия Тарасова сыпались не только из-за пренебрежения новорожденной дочерью, комментаторы напомнили спортсмену, что у него имеется ребенок и от первого брака. Более того, старшей дочери может быть обидно, что ей отец уделяет не так много внимания, как ее младшей сводной сестре. Впрочем, хейтеры посчитали, что отношение Тарасова и Костенко к дочери видно и на хэштегах - #доча стоит на последнем месте - после собаки и даже дома.

Дарья Вольная