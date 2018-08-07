«Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона

Пока родственники артиста стараются не комментировать ситуацию о его госпитализации, а жена сообщает об улучшении его состояния, некие специалисты соцсетей и СМИ уже возвестили о кончине музыкально-общественного деятеля.

Близкие Иосифа Кобзона избегают комментирования его нынешнего состояния. Лишь однажды его супруга возвестила о том, что он сейчас находится на плановом лечении, а недавно рассказала, что он пришел в себя и даже попросил кофе. В Сети же не верят в сообщения об улучшении состояния артиста: там его уже «похоронили». Пользователи приводят как аргумент то, что давно не появлялось свежих снимков артиста, один же онколог анонимно сообщил СМИ, что Иосиф Кобзон сейчас выглядит не лучшим образом и не хочет таким представать перед публикой, но и ему не верят. Знакомый с ситуацией эксперт утверждает, в соцсетях распространяется слух, что Иосиф Кобзон «давно умер, но ждет Аллу Пугачеву». Якобы она, вернувшись из отдыха, должна помочь в организации похорон, на которых должен выступить сам президент РФ, также занятый сейчас государственными делами.

Этот эксперт утверждает, что родственники не комментируют ситуацию, так как ждут подходящего момента, чтобы возвестить о кончине артиста.

Виктория Озерова