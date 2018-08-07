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Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом

Сегодня, 12:08

Актриса была замечена со своим бывшим партнёром.

В ряде зарубежных изданий в центре масштабного обсуждения очутились снимки, на которых Риз Уизерспун запечатлена со своим экс-супругом Райаном Филиппом. Журналисты сразу же предположили, что в семейной жизни 42-летней голливудской актрисы и её мужа Джима Тота, за которого она вышла замуж в 2011 году, настал очередной разлад. Напомним, Уизерспун с Филиппом сближают не только восемь лет брака, окончившегося в 2007-м, но и общий сын Дикон, также запечатлённый на провокационном фото. Причиной, по которой журналисты усомнились в крепости брака актрисы со своим нынешним супругом, стало отсутствие обручального кольца на снимках, где артистку запечатлели с её бывшей семьёй.

Однако, уже спустя две недели после того, как Риз Уизерспун была замечена со своим экс-супругом, она доказала, что слухи о её измене остаются лишь слухами, сердечно поздравив своему нынешнего мужа с днём рождения. Кроме того, в таблоидах не было приведено никаких доказательств того, что актрису с Райаном Филиппом связывают какие-либо романтические отношения.


Александр Вест
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